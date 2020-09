Anzahl der Kommissionsmitglieder wird reduziert

An der Rechnungsgemeindeversammlung vom Montagabend in der Mehrzweckhalle Winznau wurde es trotz Social Distancing fast schon beengt. 42 Stimmberechtigte sind aufgetaucht und die Stimmung im Saal ist dementsprechend energetisch. Daniel Gubler, Gemeindepräsident von Winznau, begrüsst die Anwesenden aber mit einer schmerzlichen Mitteilung. Luca Spiegel, ein junger Lehrer an der Primarschule Winznau, sei am Montag völlig überraschend verstorben. In einer Schweigeminute bekunden die Anwesenden ihr Beileid.

Vielleicht durch die gemeinsame Trauerbekundung zusammengeschweisst, vielleicht auch einfach aus überzeugter Einigkeit, genehmigen die Anwesenden grösstenteils ohne grosse Diskussion die Anträge des Gemeinderats. Die Rechnung 2019 wurde einstimmig angenommen (siehe Box).