Die Gemeindepräsidenten des Bezirks Olten-Gösgen verbrachten am vergangenen Samstag ihr alljährliches Treffen in Schönenwerd und Eppenberg-Wöschnau. Vor dem Apéro auf dem Eppenberger Dorfplatz besuchten sie die SBB-Baustelle in Wöschnau. Anschliessend wurden sie zum Abendessen in der Kantine der Marti AG eingeladen.