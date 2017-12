Der Eppenbergtunnel ermöglicht schon bald einen flüssigeren Bahnverkehr zwischen Olten und Aarau. Das Grossprojekt hatte jedoch auch zur Folge, dass das Grundwasserpumpwerk Spitzacker in Schönenwerd im Frühling 2015 vom Netz genommen werden musste. Denn dieses lag im Perimeterbereich des Tunnels, welcher auch die Grundwasserschutzzone tangierte. Der Betrieb des Pumpwerks war somit nicht mehr gesichert. Seit der Stilllegung beziehen Gretzenbach und Schönenwerd ihr Trinkwasser aus Aarau.

Um die eigene Versorgung zu gewährleisten, fassten die Gemeinden bereits ab 2014 ein neues Pumpwerk im Gretzenbacher Aarefeld ins Auge. Vor zwei Jahren sprachen sich die Einwohner an der jeweiligen Gemeindeversammlung für den Neubau aus. Das Pumpwerk ist ein wichtiges Puzzlestück in der regionalen Wasserversorgung im unteren Niederamt. Bauherrin ist die öffentlich-rechtliche Unternehmung Wasserversorgung unteres Niederamt (WVuN, siehe Kontext), welche zu Beginn dieses Jahres aus der Taufe gehoben wurde. Seit Ende Oktober baut die WVuN auch in Schönenwerd das neue Reservoir Föhren.

Baubeginn im Frühling

Jetzt geht es auch mit dem Grundwasserpumpwerk im Aarefeld voran. Gretzenbachs Gemeindepräsident Daniel Cartier liess bereits an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Montag durchblicken, dass die kantonalen Nutzungspläne demnächst öffentlich aufgelegt würden. Dies ist seit heute nun der Fall. «Der schwierige Teil, die Verhandlungen mit dem Kanton, liegt bereits hinter uns», liess Cartier die Gretzenbacherinnen und Gretzenbacher am Montag wissen. Wird der Prozess nicht durch Einsprachen blockiert, können im Frühjahr die Baumaschinen auf dem Aarefeld auffahren. «Im Sommer 2019 soll zum ersten Mal Wasser aus dem Aarefeld zu unseren Häusern gepumpt werden», hofft Daniel Cartier.