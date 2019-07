2. Sich in den Schönenwerder Museen abkühlen

Wer genug von der Sommerhitze hat, dem ist am Wochenende ein Besuch in einem der zahlreichen Museen in Schönenwerd empfohlen. Am Sonntag stehen etwa die Türen des Zündholzmuseums von 10 bis 17 Uhr offen. Nur wenige hundert Meter weiter hat am Wochenende auch das Paul-Gugelmann-Museum geöffnet: am Samstag und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Oder man stattet der Shedhalle einen Besuch ab und bestaunt die Industriegeschichte des Bally-Unternehmens, ebenfalls am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

3. Einen Sprung in die Aare wagen

Eine bessere Abkühlungsmöglichkeit wird sich am kommenden Wochenende kaum finden lassen. Sei es in Winznau bei den Steinstränden der alten Aare, sei es in Schönenwerd bei der Badi oder irgendwo dazwischen: Böötler, Familien und Schwimmer werden das Sommerwochenende am Niederämter Hausfluss geniessen.