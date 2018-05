Für Geschäftsführer Kolodzej, der selber auch Motorrad fährt, ist der Grund für die anhaltende Beliebtheit des donnerstäglichen Töfftreffs klar: «Unsere Gäste schätzen die familiäre und ungezwungene Atmosphäre». Hier sei man sofort per Du; da spiele es keine Rolle, ob jemand Rechtsanwalt oder Bäcker sei: «Am Tisch sind alle Töfffahrer gleich». Auch die Organisation des Treffens verlaufe genauso unkompliziert wie zu dessen Gründungszeit: Es gibt nämlich keine. Wie Kolodzej erklärt, bildet sich der Töfftreff spontan: Wenn das Wetter gut sei, dann kämen die Töfffahrer, wenn nicht, dann blieben sie eben daheim. Er selbst müsse lediglich den Parkplatz für die Motorräder reservieren und den Grill anschmeissen.

Langjährige Stammgäste

Der Töfftreff lebt von den vielen Stammgästen. Einige kommen seit Jahren nach Trimbach zum «Isebähnli». Bei den jüngeren Töfffahrern unter 30 sei der Treff aber nicht so bekannt, erzählt Kolodzej. Das habe vielleicht damit zu tun, dass in der Zwischenzeit auch andernorts Motorradtreffen entstanden seien, vermutet er. Überhaupt ist die Situation heute ganz anders als früher: Die Zeiten, in denen Töfffahrer in der Beiz unerwünscht waren, sind vorbei. Trotzdem werden sie längst nicht überall so freundlich begrüsst wie im «Isebähnli».

2. Töffli Grand Prix

Nicht nur grosse Maschinen sind auf dem Parkplatz des «Isebähnli» in Trimbach willkommen: Auch Töfflis finden hier ihren Platz. Fans kommen am Samstag, 2. Juni, auf ihre Kosten. Dann findet der 2. «Isebähnli Töffli GP» statt. Teilnehmen kann jeder, der über ein fahrtüchtiges Töffli verfügt. Die rund 90 Kilometer lange Strecke führt über den Hauenstein, durch den Baselbieter Jura und via Balsthal wieder zurück nach Trimbach. Anmeldungen sind online unter www.isebaehnli.info oder vor Ort möglich. Startzeit ist 10.30 Uhr.