Ein kleines Jubiläum steht an: Bereits zum 20. Mal wird heuer der Preis Pro Wartenfels verliehen. Die öffentliche Preisübergabefeier findet am Freitag, 17. August, um 19 Uhr im Schlosshof statt. Bei schlechtem Wetter werden die Feierlichkeiten in die Halle verlegt.