Am Freitag wurde die finale Sendung der aktuellen Staffel «Mini Beiz, dini Beiz» auf SRF 1 ausgestrahlt. Fünf Beizen im Kanton Solothurn und ihre Stammgäste kämpften um den Sieg. Darunter waren das Restaurant Schloss Falkenstein in Niedergösgen und das Restaurant Bahnhof in Balsthal. Letzteres servierte am Mittwochabend italienische Kost und erhielt dafür 38 von 40 möglichen Punkten. In Niedergösgen gastierten die fünf Stammgäste am Freitagabend im Gasthaus zum Schloss Falkenstein. Und wurde für sein nobles Ambiente und das Menü inklusive Dessertbuffet ebenfalls mit 38 Punkten belohnt. Damit teilen sich die beiden Beizen den Sieg von «Mini Beiz, dini Beiz». (sil)