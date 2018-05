Mit rund 30'000 Arten gelten die Orchideen als eine der artenreichsten Familien innerhalb der Blütenpflanzen. Mit Ausnahme der Antarktis besiedeln sie alle Kontinente. Orchideen wachsen in ganz unterschiedlichen Lebensräumen, vom tropischen Regenwald über alpine Gebirgsrasen bis hin zu borealen Nadelwäldern. Während in den Tropen auch Aufsitzerpflanzen vorkommen, gibt es in der Schweiz nur Erdwurzler. Alle einheimischen Orchideen sind mehrjährig und weisen unterirdische Speicherorgane auf, in die sie jeweils Nährstoffe für die kommende Vegetationsperiode einlagern. Orchideensamen sind sehr klein und haben kein Speichergewebe. Für die Keimung sind sie deshalb auf die Symbiose mit im Boden lebenden Pilzen angewiesen, durch die sie zu den benötigten Nährstoffen gelangen. Nach der Keimung kann es mehrere Jahre dauern, bis eine Orchidee zum ersten Mal blüht. (Quelle: Beat A. Wartmann: Die Orchideen der Schweiz. Haupt Verlag, Bern 2008.)