Autobahnen, Brücken, Siedlungen, Industriegebiete, Landwirtschaft. Der Bildvergleich zwischen heute und dem Jahr 1946 zeigt eindrücklich: Die Region hat sich in den vergangenen 73 Jahren gewandelt.

In der Region Niederamt fallen dem Betrachter der Bildvergleiche dutzende Besonderheiten ins Auge. So ist etwa die grosse Veränderung im Grossfeldareal in Trimbach zu sehen: Wo zuvor hauptsächlich Getreide angebaut wurde, stehen heute riesige Gebäudekomplexe von teilweise international agierenden Unternehmen.