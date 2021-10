Leichenfund Mann bei Aare-Ufer in Schönenwerd tot aufgefunden – Identität und Todesursache unklar Am Samstag wurde in Schönenwerd an der Aare eine Leiche gefunden. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte die tote Person geborgen werden. Beim männlichen Leichnam hatte bereits die Mumifizierung eingesetzt.

ArgoviaToday

Anwohner haben auf Facebook davon berichtet, dass sie am Samstag einen Leichenwagen gesichtet haben. Zudem war die Feuerwehr vor Ort, berichtete ArgoviaToday am Samstag. Wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage mitteilt, wurde die tote Person mutmasslich von der Aare angeschwemmt. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte die Leiche geborgen werden.

Am Sonntag teilte die Kantonspolizei mit, dass es sich bei der toten Person um einem Mann handelt, bei dem bereits die Mumifizierung eingesetzt hatte. Er wurde am Samstagmorgen in Schönenwerd unterhalb des Stauwehrs am Aare-Ufer aufgefunden.

Die Todesursache ist nach wie vor unklar. Auch die Identität des Mannes konnte noch nicht ermittelt werden. Nach Angaben der Polizei wurde eine eine gerichtsmedizinische Untersuchung eingeleitet. (aib)