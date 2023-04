Zweiter stopp Häppchen aus aller Welt probieren und dabei auch noch Industriegeschichte des Kanton Solothurn erleben Zum zweiten Mal macht das Streetfood Festival auf dem Attisholz-Areal Halt. An 50 Ständen sind kleine Probierportionen mit Spezialitäten aus der ganzen Welt zu haben.

Die erste Ausgabe fand im letzten Jahr statt: Streetfood-Festival auf dem Attisholz-Areal. Carole Lauener

Die «Original Streetfood Festival Tour» geht bereits in ihre achte Saison, quer durch die Schweiz. Nach sieben Touren, über 80 Festivals und zwei Millionen Besuchern findet man den Termin in der Zwischenzeit in vielen Städten als traditionellen Event in den Agenden.

Streetfood steht für die frisch zubereiteten Speisen in mobilen Küchen und ist heute ein fester Bestandteil der Schweizer Gastrokultur. Der fünfte von insgesamt 18 Stopps des Festivals ist vom 5. bis 7. Mai in Riedholz. Das Attisholz-Areal ist, so steht es in einer Medienmitteilung, die perfekte Kulisse für das Streetfood Festival. Hier trifft man die Essenskulturen der Welt in gemütlicher Marktatmosphäre mit 50 Ständen.

Die überall erhältlichen, kleinen Probierportionen bieten sich an, neue Speisen zu entdecken und sich auf eine kulinarische Reise zu begeben. Mit kostenlosem Eintritt und dem Kinderland, wird der trendige Anlass zum Volksfest für jede Altersgruppe.

Zum Erlebnis gehören aber auch verschiedene Themenbars wie Apéro-, Cocktail-, Wein-, Beer- & Premium Gintasting dazu. Bunte Lichterketten, schön dekorierte Gelände, quirlige Strassenkünstler, Musiker sowie genügend Sitzplätze machen den Event zum Happening. Wie jedes Jahr versuchen die kreativen Köpfe im Team das Festival noch schöner zu gestalten.

Egal ob die Sonne scheint oder es regnet, wettergeschützte Bereiche sind immer vorhanden und sorgen für ein gemütliches Beisammensein. Mit dem neuen Kinderland Konzept ist auch für die jungen Gäste etwas dabei zum Entdecken und Geniessen.

Wie auch letzte Saison ist die Streetfood Festival Tour dieses Jahr wieder mit JCI #nofoodwaste unterwegs. Sie sorgen dafür, dass möglichst wenig Lebensmittel verschwendet werden und verteilen die übrig gebliebenen Lebensmittel an Bedürftige.

Öffnungszeiten: Freitag, 5. Mai, 17.45 Uhr bis 23.30 Uhr; Samstag, 6. Mai, 11.45 Uhr bis 23.30 Uhr; Sonntag, 7. Mai, 11.45 Uhr bis 20 Uhr. Die Anreise wird empfohlen mit dem öffentlichen Verkehr. SBB-Reisende profitieren dank RailAway-Kombi von einer Spezialaktion.