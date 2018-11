Im Heizungsraum eines Mehrfamilienhauses am Eichholzweg in Messen ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Dies berichtete das Regionalfernsehen «TeleM1». Wegen der starken Rauchentwicklung hat die Feuerwehr sicherheitshalber zwei Personen über den Balkon evakuiert. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen die Feuerwehren Limpachtal und Biberist. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.