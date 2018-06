«Exotische Wahl»

Markus Zubler aus Flumenthal zu fragen, weshalb er sich für dieses Amt bewerbe, ist ihm gegenüber eigentlich peinlich. Denn er wurde ja gerade erst zum Amtsrichter gewählt. «Weil ich schon Amtsrichter bin», beantwortet er die Frage denn auch. Er möchte die Amtsperiode beenden, wie das das Volk ja auch entschieden habe. «Dass man sich nach einem Jahr wieder einer Wahl stellen muss, ist eher exotisch.» Unternehmer Markus Zubler ist 65-jährig und schon über zehn Jahre Friedensrichter im Kreis Unterleberberg. In Flumenthal ist er zudem Vizegemeindepräsident.

Er wurde von seiner Partei vor einem Jahr für die Wahl zum Amtsrichter nominiert und hat in stiller Wahl die Nachfolge von Rolf Hofer übernommen. Dass er nun erneut antreten muss und dies gegen seinen Vorgänger sowie einen SVP-Kandidaten kommentiert Markus Zubler: «Es ist eine demokratische Ausmarchung wie andere auch. Man muss sich eher fragen, wie konnte es so weit kommen, dass erneut eine Wahl ausgeschrieben wurde.» Markus Zubler wurde an der Nominationsversammlung der FDP-Amtei gegenüber Rolf Hofer, der sich ebenfalls der Wahl stellte, mit 15 zu 3 Stimmen vorgezogen. Die darauf folgende «wilde» Kandidatur von Rolf Hofer will Markus Zubler nicht kommentieren.

Gerechtigkeit schaffen

Der ehemalige DDR-Bürger Carsten Thürk (1969, Solothurn), der für die SVP antritt, interessiert sich für die Justiz unter anderem aus einem besonderen Grund. «Ich habe selber schon Willkür von Richtern erfahren.» Bei ihm stehe der Mensch im Mittelpunkt und nicht die Partei. Er habe den Wunsch, Gerechtigkeit zu schaffen, sei unabhängig und nur dem Gesetz verpflichtet. Sein Motto lautet denn auch: «Was Recht ist, muss Recht bleiben!» Der Gipser Carsten Thürk hat sich 2016 einbürgern lassen. In Solothurn ist er Ersatzmitglied im Wahlbüro. Die Ausgangslage mit drei Kandidaten findet er «nicht schlecht».

Aufgefallen sei ihm, dass zwei Pensionäre antreten. Ein Vorteil für ihn als «Jungen». «Neue Besen kehren gut», meint er. Irritiert habe in der Umstand, dass Rolf Hofer nochmals antritt, obwohl ihn seine Partei nicht nominiert hatte. «Ich würde das nicht wollen. Was soll das.» Als chancenlos möchte er seine Kandidatur nicht bezeichnen. «Am Märetstand und am Vorschiessen wurden mir viele Stimmen zugesagt.»