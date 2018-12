Philipp Heri, wie haben Sie sich in Ihrer neuen Rolle als Gemeindepräsident eingelebt? Heri: Ich habe mich sehr gut eingelebt. Früher war ich je 50 Prozent als Dozent und in der kantonalen Sportfachstelle tätig. Vollblutpolitiker zu sein und zu hundert Prozent am selben Ort zu arbeiten, ist etwas komplett anderes. Auf der Verwaltung wurde ich sehr gut empfangen, und ich habe viel Unterstützung. Auch im Gemeinderat läuft es gut. Ungewohnt ist, dass ich viel mehr im Büro sitze. Da hatte ich früher eindeutig mehr Bewegung.

Serie 2017 hat eine neue Legislatur begonnen und in mehreren Gemeinden wurden neue Präsidien gewählt. Was ist seither passiert, was wurde bewegt? Wir haben nachgefragt und starten eine Serie. Im ersten Teil befragen wird die Gemeindepräsidenten der Nachbardörfer Gerlafingen und Biberist. (rm)

Stefan Hug, wie geht es Ihnen? Hug: Ich kenne das Leben als Politiker, weil ich in meiner ehemaligen Wohngemeinde Luterbach viele Jahre Gemeinderat und auch Kantonsrat war. Die Rolle des Gemeindepräsidenten ist sicher eine komplett andere und auch anders als die Leitung der Verwaltung, die ich vorher innehatte. Zwischendurch komme ich mir vor wie ein Fussballtrainer, der dafür sorgen muss, dass genügend Tore geschossen werden. Aber es ist eine schöne Aufgabe, der Gemeinde vorzustehen und den Takt angeben zu dürfen. Zugute kommt mir, dass ich viele Dossiers schon kenne. Heri: Da muss ich mich teilweise immer noch einarbeiten. Ich bereite mich auf Sitzungen speziell vor und stelle gerne auch mal ungewohnte oder unangenehme Fragen. Wenn es um Spezialthemen geht, kann ich mich aber auch auf die Fachleute in der Verwaltung verlassen. Froh bin ich, dass ich in der Zwischenzeit alle wichtigen Anlässe während eines Jahres schon mal miterlebt habe. Ich war an der Seniorenfahrt, ich mache bereits die zweite Budgetgemeindeversammlung. Auch an einem 100. Geburtstag durfte ich schon gratulieren. Was ist Ihnen in Ihrem ersten Amtsjahr gut gelungen? Heri: Ein bisschen stolz bin ich, dass wir uns im Gemeinderat zusammenraufen und die Totalrevision der Gemeindeordnung und der Dienst- und Gehaltsordnung gemeinsam erarbeiten konnten. Es brauchte Kompromisse von allen Seiten, aber wir haben sie gefunden. Für das Personal in der Gemeindeverwaltung ist die Revision wichtig. Gleich nach meinem Amtsantritt habe ich Gespräche geführt mit allen Angestellten. Darum wusste ich, dass diese Revision schnellstmöglich angepackt werden muss. Dafür – und das ist sicher weniger gut, haben wir das Legislaturprogramm etwas aus den Augen verloren und werden uns erst nach dem Neujahr damit beschäftigen. Wie ist es bei Ihnen gelaufen? Hug: Sehr wichtig ist mir, dass wir wieder einen Schulvertrag mit der Stadt Solothurn haben und die Eltern im Schöngrünquartier nun wissen, woran sie sind. Auch die Steuersenkung für 2018 ist ein Erfolg, den wir gemeinsam erreicht haben. Viele Projekte sind auf der Zielgeraden. Der Aufbau und die Neuorganisation der Tagesstrukturen beispielsweise. Oder der Aufbau eines Lotsendienstes gemeinsam mit dem Elternrat. Was mich beschäftigt ist der Rückgang an Kleingewerbe. Eben hat eine Bäckerei geschlossen und auch was die Restaurants angeht, ist die Situation nicht rosig. Aber weder mir als Gemeindepräsidenten, noch dem Gemeinderat ist es bisher gelungen, ein Rezept gegen diese Tendenz zu finden. Ungelöst ist auch unser Verkehrsproblem. Stefan Hug hat es schön formuliert, der Gemeindepräsident soll den Takt angeben in einer Gemeinde. Haben Sie genügend Zeit für die strategische Führung? Heri: In Gerlafingen hat in den letzten Jahren sowohl im Gemeindepräsidium als auch im Gemeinderat die operative Tätigkeit den Alltag bestimmt, und das Strategische kam teilweise etwas zu kurz. Wir versuchen dem nun entgegenzuwirken, indem wir mit der neuen Gemeindeordnung die Rolle der Gemeinderatskommission verändern und sie zu einer Strategiekommission machen und damit auch einen Beitrag leisten, um das Strategische im Gemeinderat besser vom Operativen in der Verwaltung trennen zu können. In der Verwaltung bin ich trotzdem auch stark in das operative Geschäft eingebunden. Schon nur weil ich auch die Verwaltung leite.

Hug: Man kann nicht immer scharf trennen zwischen strategischen und operativen Tätigkeiten. Es gibt viele Einwohner, die zu mir kommen und ein ganz konkretes Problem haben. Ich will für alle Menschen da sein, und das hat nichts mit Strategie zu tun. Das Gesetz weist dem Gemeinderat sehr viele operative Aufgaben zu und manchmal habe ich das Gefühl, dass einige Gemeinderäte stark in diesem Schema verhaftet sind. Der Gemeindepräsident kann nicht alleine strategisch tätig sein. Er braucht den Gemeinderat, um eine Strategie auszuarbeiten und umzusetzen. Was ich hingegen beeinflussen kann, ist das Setzen von Schwerpunkten. Ich kann Themen, die ich als wichtig empfinde, in den Gemeinderat bringen und so Einfluss nehmen. Sie haben gerade gesagt, dass die Leute mit konkreten Problemen zu Ihnen kommen. Was machen Sie in einem solchen Fall? Hug: Sehr oft sind die Leute schon zufrieden, wenn ich ihnen zuhöre. Ich habe auch nicht immer eine Lösung für ihre Probleme. Heri: Das kann ich nur bestätigen. Zuhören ist wichtig. Das heisst nicht, dass ich mich um alle Kleinigkeiten kümmere. Aber ich versuche, den Leuten mindestens eine Antwort zu geben und bin manchmal auch Mediator, wenn sie sich beispielsweise über die Verwaltung beklagen. Mischen Sie sich dann nicht plötzlich in etwas ein, das Sie besser sein lassen würden? Hug: Das klassische Beispiel sind Leute, die wegen eines Bauvorhabens zu mir kommen. Da kann und will ich mich nicht einmischen. Und das erkläre ich auch so. Heri: Das mache ich genau gleich. Was man in einer solchen Situation machen kann, ist nachzufragen, wie weit denn das Geschäft ist. Oft hilft das schon.