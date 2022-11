Anzahl Schülerinnen und Schüler steigt stetig

Seit 15 Jahren ist die Primarschule für die Gemeinden Halten, Oekingen und Kriegstetten gemeinsam in der Kreisschule Hoek organisiert. Aktuell besuchen 280 Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse die Schule an drei Schulstandorten. Tendenz steigend. So werden schon im nächsten Jahr neue Klassen eröffnet.

Die Kinder werden von rund 40 Lehrpersonen unterrichtet. In Halten werden die Schulstufen Kindergarten bis 4. Klasse geführt und in Oekingen und Kriegstetten jeweils Kindergarten bis 6. Klasse.

Seit dem Schuljahr 2021/22 führt die Kreisschule auch offiziell eine Spielgruppe, und sie bietet am Standort Kriegstetten – für alle drei Gemeinden – Tagesstrukturen an.

Die Kreisschule ist seit Anbeginn darauf bedacht, dass der Zusammenhalt zwischen den drei Standorten gefördert wird. Aus diesem Grund wird auf den verschiedenen Stufen standortübergreifend intensiv zusammengearbeitet. So gehört ein gemeinsamer Sporttag des Zyklus 1 oder der Maibummel des Zyklus 2 zum Jahresplan. Gleichzeitig haben aber auch eigene Rituale und Anlässe in den jeweiligen Schulhäusern ihren Platz.