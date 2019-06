Beidseits ein Trottoir

Das Projekt, das am Dienstagabend vorgestellt wurde, entstand in Zusammenarbeit mit der Stadt Solothurn und dem Kanton. Auch der Busbetrieb und der Notfall des Spitales wurden einbezogen. Die Schöngrünstrasse wird auf der Höhe der Wassergasse begradigt, wie Matthias Ulrich (Ingenieur, Büro W+H) erklärte. Heute wird der Verkehr in einer Schleife über den Parkplatz des Bürgerspitals geführt. Die Einfahrt in die Wassergasse wird aus diesem Grund neu gestaltet (Gemeinde Solothurn).

Dasselbe soll auch am Lunaweg (Gemeinde Biberist) geschehen. Damit soll gleichzeitig auch die Sicherheit für die Kindergartenkinder verbessert werden. Diese müssen heute auf ihrem Weg in den Kindergarten an der Wassergasse zweimal die Strasse queren. Vorgesehen wäre, dass ab Höhe Oberschöngrünstrasse bis zum Lunaweg neu beidseits der Schöngrünstrasse ein Trottoir geführt wird. Ebenfalls auf Höhe der Oberschöngrünstrasse soll zudem eine neue Fahrbahn-Bushaltestelle mit einem vorgelagerten Fussgängerstreifen mit Mittelinsel erstellt werden.

Die Schöngrünstrasse würde insgesamt leicht verbreitert. Für die beiden Trottoirs und die Verbreiterung muss kein Land von Privatleuten erworben werden. Sowohl die AXA als auch der Kanton seien bereit, das benötigte Land abzutreten. Der Neubau der Bushaltestellen werde zudem nicht durch die Gemeinde Biberist, sondern durch die AXA finanziert, wie Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann erklärte.

Kritik überraschte

«Zwei Bushaltestellen innerhalb von 200 Metern. Das ist unnötig.» Diejenigen, die sich an der Informationsveranstaltung äusserten, zeigten sich der Planung gegenüber eher kritisch. Der Bus verursache Emissionen: Die Anwohner hätten sowohl unter dem Lärm als auch unter dem Gestank zu leiden, wenn der Bus halte und wieder anfahre. Kritisiert wurde zudem, dass die Bevölkerung zwar informiert, aber nicht in die Planung miteinbezogen worden sei. Man hätte eine Gestaltung der Strasse mit Bäumen und Buchten erwartet, wie dies auf Stadtboden der Fall sei. Es sei zwar Tempo 30 signalisiert, dies werde aber kaum eingehalten. Auch vom Bus nicht, erklärten Anwohner. Auch fehle ein Velostreifen. «Ist das Demokratie, wenn man ein Projekt auf Grund der Wünsche eines Investors plant?», fragte einer der Anwesenden.

«Ich bin überrascht über den Widerstand, den ich spüre», erklärte Hug-Portmann. Persönlich sei er klar für den Bau der neuen Bushaltestelle. Einer der Gründe, der laut Hug für den Bau spricht, ist die Tatsache, dass die Kinder aus der neuen Überbauung nach Biberist in die Schule gehen werden. Mit der nahen Haltestelle werde der Schulweg sicherer.

Uriel Kramer (Präsident Baukommission) zeigte zudem auf, dass es durchaus üblich sei, dass Investoren von der Gemeinde zur Kasse gebeten würden, damit ihre Wohnungen besser erschlossen sind. Bei der Überbauung an der Blüemlisalpstrasse sei ein neuer Fuss- und Veloweg gebaut worden, der durch den Investor finanziert wurde. Und bei der neuen Überbauung rund um die Post werde ein neuer Fussweg ins Zentrum erstellt.