Zum dritten Mal Kino, Konzerte und Kickboxen: Auf dem Attisholzareal startet die Eventreihe «Limited Edition» Zum dritten Mal findet die Limited Edition statt: Konzerte, Kinoabende und andere Events sind angesagt. Dazu kommt eine Kickbox Fight Night. Gestartet wird am Mittwoch, wenn alles Material vom Openair Etziken gezügelt ist.

Kevin Kohler (Powerhouse AG), Pascale Flury (Powerhouse AG), Simone Sonderegger (UP! Events AG), Harri Kunz (Up! Events AG). Lea Durrer

Die Bühne steht, die Zelte vor der Arena sowie im VIP-Bereich sind aufgebaut. Was noch fehlt, damit die Band Volxrox nächsten Mittwoch am ersten Abend der «Limited Edition» einheizen kann, ist die Technik. Viel Material von der Firma Powerhouse ist noch am Open Air Etziken im Einsatz. Harri Kunz (Up! Events AG):

«Am Sonntag und Montag wird es eine rechte Übung geben. Aber das schaffen wir locker.»

Schliesslich kenne man nach all den Jahren das Areal sehr gut. «Der Karren läuft.»

Die Band Volxrox mit Leader Alain Boog. zvg

Was sich bewährt hat, kommt wieder auf die Bühne

Die Veranstaltungsreihe findet nach 2020 und 2021 bereits zum dritten Mal statt. Vom 3. August bis 3. September stehen zwölf Events sowie vier Kinoabende auf dem Programm. «Wir haben versucht, ein möglichst breites Publikum anzusprechen», sagt Simone Sonderegger (Up! Events AG). Von Mundartrock und -pop über Rap, klassische Musik sei vieles dabei. Mit Chlyklass und Stubete Gäng sollte auch das jüngere Publikum aufs Attisholz-Areal gelockt werden.

Stubete Gäng. zvg

Es wird auf Bewährtes gesetzt, denn «was zieht, nehmen wir wieder», meint Harri Kunz. So tritt ein anderer Kunz, nämlich der Luzerner Mundartmusiker Marco Kunz, bereits zum dritten Mal im Attisholz auf. Ebenfalls bewährt hat sich die Attis-Rocknight. Dieses Mal mit Bluedög, Kumpelding und Doctor Victor.

Zum ersten Mal dabei: Geigerin Cordelia Hagmann

Es wird aber auch Neues eingeflochten. Die Solothurner Geigerin Cordelia Hagmann bekommt die Gelegenheit, sich dem Publikum zu präsentieren. Harri Kunz entdeckte sie bei einem Videodreh auf dem Areal und fragte sie an.

«Wir sind sehr gespannt auf ihren Auftritt.»

Quelle:Youtube

Ausgebaut wird der Kickbox-Event im Rahmen der «Limited Edition». «Weil er letztes Jahr so gut ankam, legen wir einen drauf und machen noch eine Fight Night», erläutert Pascale Flury, selbst Kickboxerin und am Event für Mitveranstalterin Powerhouse im Einsatz. Am Tag gebe es ein Amateurturnier und am Abend würden dann die Halbprofis und Profis einlaufen – inklusive Special Acts dazwischen. Teilnehmer und Zuschauer aus der ganzen Schweiz werden erwartet.

Keine Comedy mehr

Kinoabende wurden bereits 2020 angeboten, nun sind sie einmal die Woche fest eingeplant. Gezeigt werden auf einer Leinwand die Filme «Stürm», «King Richard», «Contra» und «Belfast». Auf Comedy wird hingegen verzichtet. «Die Comedians waren auf der Bühne etwas verloren. Die Distanz zum Publikum war zu gross», erläutert Harri Kunz den Entscheid.

Nach dem Event will die Veranstalterin Up! Event AG eine Standortbestimmung vornehmen. Sie denkt über ein richtiges Attisholz-Festival mit mehreren Bühnen und musikalischem Programm den ganzen Tag lang nach.

Das Programm

Zum Start des Anlassreigens sorgen am 3. August Volxrox für Party. Es folgen viel Italianità mit Roberto De Luca, Pop mit Kunz und Dada Ante Portas, ein Auftritt der legendären Rapcombo Chlyklass und warme Rhythmen mit Reggae und Ska von Open Season. Geigerin Cordelia Hagmann will das Publikum verzaubern, während die Stubete Gäng zum Feiern einlädt. Rockfans dürfen sich auf den Seeländer George und die Attis-Rocknight freuen. Mitte August findet zudem ein Kickboxing-Open-Air statt.

600 Sitzplätze auf der überdachten Tribüne sowie 100 unbedachte Stehplätze vor der Bühne stehen zur Verfügung.