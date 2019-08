Vor 101 Jahren versammelte sich eine Handvoll junger Männer in Aetingen, und sie beschlossen, zusammen eine Hornussergesellschaft zu gründen. Ein Jahr später, also 1919, war es dann so weit: Die Hornussergesellschaft Aetingen-Ramsern wurde in den Eidgenössischen Hornusserverband aufgenommen und die ersten offiziellen Wettkämpfe konnten ausgetragen werden.

Das ist nun 100 Jahre her und so etwas muss gebührend gefeiert werden. Vor viereinhalb Jahren klopfte deshalb einer kräftig auf den Tisch und sagte: «Zum Jubiläum müssen wir wieder einmal etwas Rechtes auf die Beine stellen.» Das hörte Urs Kipfer und sagte: «Wenn das so ist, übernehme ich für das Hundertjährige das Präsidium des Organisationskomitees.» Die Hornusser nahmen Kipfer beim Wort und gründeten mit ihm zusammen ein über zehnköpfiges organisationskomitee (OK).

Wir sind immer alle füreinander da

Landwirt Urs Kipfer ist zwar selber kein Hornusser, aber in seiner Familie wurde schon früher gehornusst und aktuell ist Sohn Adrian aktiver Hornusser der HG Aetingen. «Die Hornussergesellschaft ist fürs Dorf da, wenn man sie braucht, und ich bin einer, der gerne hilft.» So erklärt der OK-Präsident sein Engagement. Zusammen mit dem OK schaute er vor vier Jahren beim Eidgenössischen Nachwuchshornusserfest in Wynigen-Rumendingen hinter die Kulissen, um zu sehen, wie man ein so grosses Fest organisieren kann.