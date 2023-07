Zulassung definitiv Durchbruch für Alzheimer-Medi von Biogen: In Luterbach kann jetzt die Produktion anlaufen Das Alzheimer-Medikament Leqembi erhält in den USA die Zulassung. Das bedeutet Hochbetrieb in Luterbach: Dort wird der Wirkstoff für das langersehnte Medikament hergestellt.

Blick in die Biotech-Anlage von Biogen in Luterbach. Bild: Biogen/André Scheidegger

Endlich ist es so weit: Biogen erhält in den USA die definitive Zulassung für ihr Medikament gegen Alzheimer. Leqembi ist nicht der erste Anlauf und auch dieses Medikament musste zahlreiche Hürden überwinden. Vor allem bei der Wirksamkeit konnte Biogen zunächst nicht vollends überzeugen: Das Vorgängerprodukt Aduhelm wurde vor zwei Jahren nicht zum Markt zugelassen, Leqembi erhielt im Januar bereits eine beschleunigte Zulassung.

Das Medikament Aduhelm von Biogen war 2012 gescheitert: Die Zulassung war unter fragwürdigen Umständen zustande gekommen und nachträglich eingeschränkt – in der Folge verweigerten die Kassen die Kostenübernahme. AP

Nun scheinen die Zweifel aber aus der Welt geräumt zu sein: Nachdem die Forschung seit Jahrzehnten an einem Medikament gegen Alzheimer tüftelte, kann Biogen nun mit Leqembi ein Mittel auf den Markt bringen, von dem sich Betroffene viel versprechen. Das Medikament habe in Studien das Fortschreiten von Alzheimer innert 18 Monaten um über einen Viertel verlangsamen können, berichtet der «Tages-Anzeiger».

Der Wirkstoff soll verklebte Eiweisse im Gehirn von Alzheimerkranken beseitigen. Die Forscher gehen davon aus, dass die sogenannten Plaques dazu führen, dass die Nervenzellen absterben und die Vergesslichkeit zunimmt. Leqembi wirkt damit nicht nur gegen Symptome, sondern auch gegen die Ursachen der Krankheit. Es ist das erste Alzheimer-Medikament dieser Art, welches eine ordentliche Zulassung erhält.

Hergestellt werden soll es in Luterbach, an der Aare beim Uferpark des Attisholz-Areals. Die Fabrik kann ihre Produktion also endlich hochfahren. Der US-Pharmakonzern war mit dem Bau ein grosses Risiko eingegangen: Die Fabrik wurde hochgezogen, 500 Fachmitarbeiter angestellt – ohne zu wissen, wann oder welche Wirkstoffe produziert werden können.

Das Biogen-Werk in Luterbach. Bild: Bruno Kissling

Nun scheint die Wette aufzugehen. Leqembi soll stolze 26’500 Dollar kosten. Immerhin: Für das gescheiterte Vorgängerprodukt Aduhelm wollte Biogen doppelt so viel verlangen. Nach der US-Zulassung fehlt Leqembi noch die Zulassung in der EU und der Schweiz. Letztere dürfte bis Herbst 2024 auf sich warten lassen, schreibt der «Tages-Anzeiger». Die Frage wird dann sein, ob die Krankenkassen die Therapie bezahlen.

Noch stellen sich einige Fragen. Etwa nach den Nebenwirkungen oder ob das Medikament die Alzheimer-Erkrankung auch langfristig aufhalten kann. Biogen und die japanische Partner-Firma Eisai dürften so oder so mit Milliardenumsätzen rechnen können. Klar ist: Sollte Leqembi überzeugen, könnte das Werk in Luterbach bald zu klein sein für die Herstellung. Der Ausbau der Kapazitäten soll dann in den USA geschehen, nicht an der Aare bei Luterbach.