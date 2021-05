Zuchwil Zwei Autos kollidieren im Kreisel – Polizei sucht Zeugen Im Kreisel beim McDonald's in Zuchwil kam es am Sonntagabend zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Dabei wurden beide Unfallfahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen.

Der Schaden am Fahrzeug. Kapo SO

Zum Unfall kam es am Sonntag, um zirka 20.10 Uhr.. Verletzt wurde niemand. Wie es zur Kollision im Kreisel kam, ist aber noch nicht geklärt.

«Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang ist die Polizei an den Aussagen von allfälligen Zeugen interessiert», heisst es in einer Medienmitteilung. Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn (Telefon 032 627 70 00) in Verbindung zu setzen. (pks)