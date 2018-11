Am weitesten vor wagte sich Patrick Marti (SP). «Ich beantrage eine Steuersenkung um 4 Prozent. Wir sind aktuell mit einem Steuerfuss von 125 noch 10 Punkt entfernt von unserem Ausgangspunkt. Wir müssen der Bevölkerung teilhaben lassen, an der positiven finanziellen Entwicklung Zuchwils.» In seinem Wagemut wurde er bestärkt durch die Aussagen von Michael Marti, Leiter Finanzen. Dieser skizzierte ein schlechthin rosiges Bild der Gemeindefinanzen.

Mit dem Budget 2019 werde Zuchwil einen Überschuss in der Höhe von mehr als einer 1 Million Franken erwirtschaften. In den letzten vier Jahren schloss die Rechnung Zuchwils jeweils mit einem Überschuss ab. Auch das Budget des aktuellen Jahrs hatte mit einem Plus von 443'950 Franken positiv ausgesehen.

Inzwischen sind einige reale Zahlen bekannt, die Glückseligkeit verheissen. «Der Ertragsüberschuss 2018 wird mindestens bei fünf Millionen Franken liegen. Alleine von den Juristischen Personen ist bereits ein Plus von 4,2 Mio. Franken realisiert.» Und kommt noch die zweite Rate für den Verkauf der Widi hinzu, steigt der Überschuss auf beinahe 11 Mio. Franken, so Michael Marti.

Präsident drückt auf Bremse

«Eine Steuersenkung um 1 Prozent vermindert den Ertrag um 267'000 Franken. Bei 5 Prozent hätten wir einen prognostizierten Aufwandüberschuss von gut 250'000 Franken», rechnete der Finanzverwalter vor. Gemeindepräsident Stefan Hug (SP) versuchte, auf die Bremse zu drücken. «Denkt an die Steuervorlage 17. Da wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt.»

Andererseits habe er immer gesagt, er sei für eine moderate Steuersenkung, wenn ein Ertragsüberschuss zu erwarten ist. «Einen Kompromiss von 3 Steuerprozenten sehe ich als Möglichkeit.» Zuvor hatte nämlich Markus Mottet (SVP) eine Senkung von 2 Steuerprozenten beantragt.