Zuchwil Wer soll künftig die Gemeindesteuern einziehen? Der Gemeinderat von Zuchwil muss eine neue Lösung suchen. Der bisherige Anbieter der Software hat die Lizenzverträge gekündigt.

Steuerbezug: Soll die Gemeinde weiterhin ihre Steuern selber einziehen? Hanspeter Baertschi

Zuchwil gehört zu den zehn Gemeinden im Kanton, die sich eine neue Steuerlösung überlegen müssen. Grund ist die Kündigung der Lizenzverträge für die bisherige Software-Lösung per Ende 2023. Gewährleistet ist der Einsatz noch bis Ende 2025.

Schon zu einem frühen Zeitpunkt informiert Michael Marti, Leiter Einwohnerdienste und Finanzen, den Gemeinderat. Denn kaum ist die Kündigung eingetroffen, hat auch schon der Kanton, der vom Anbieter über die Kündigungen informiert wurde, seine Dienste angeboten. «Das ist man sich nicht gewohnt vom Kanton, dass er so rasch reagiert», so Marti.

Ein Vorteil, so Michael Marti, einer Auslagerung des ganzen Prozesses vom Bezug bis zum Inkasso zum Kanton sei der Einheitsbezug. Der Einwohner erhält eine Steuerrechnung. Die Verwaltung müsste keine neue Software evaluieren und einführen. Die Einwohnergemeinde würde eine Pauschale pro natürliche Person bezahlen.

Einhergehen würde die Verlagerung der Dienstleistung zum Kanton mit einem Verlust an Gemeindeautonomie. Die Verwaltung verlöre an Kundennähe. Mahnungen und Betreibungen würden ohne weitere Gespräche ausgelöst. Letztlich käme es auch zu einem Personalabbau von rund 250 Stellenprozenten. Eine Lehrlingsstelle müsste abgebaut werden.

In der Diskussion favorisierte Philipp Weyeneth (FDP) aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Verlagerung zum Kanton. Er möchte aber über die Auswirkungen besser informiert werden. Marco Galantino (Die Mitte) und Regine Unold-Jäggi (SP) möchten das Steuerwesen in der Gemeinde behalten. «Mir liegt Bürgernähe am Herzen», erklärte Gemeindepräsident Patrick Marti (SP), «aber das Kosten-Nutzen-Verhältnis muss angeschaut werden.»