Zuchwil Gefährdete Tierart: Neun Pantherschildkröten aus Zoohandlung gestohlen In Zuchwil haben Unbekannte am Dienstag seltene Schildkröten im Wert von 2000 Franken entwendet. Zur Ermittlung der Täterschaft sucht die Polizei Zeugen.

Am Dienstag haben Unbekannte an der Hauptstrasse in Zuchwil neun Pantherschildkröten aus der Zoohandlung «Swisstropicalfish GmbH» entwendet. Diese Tierart gilt als gefährdet und wird nicht selten auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Für den Kauf bzw. Verkauf ist ein entsprechendes «CITES-Zeugnis» erforderlich.

Bei den entwendeten Schildkröten handelt es sich um Jungtiere (Jahrgang 2022) mit einer Panzerlänge zwischen 6 und 12 Zentimeter und einem Gewicht zwischen 20 und 40 Gramm. Dem Eigentümer ist durch den Diebstahl ein Schaden von über 2000 Franken entstanden.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib der gestohlenen Schildkröten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 627 70 00.