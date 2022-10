Rückbau bei Unwetter Flutlicht und Betonmasten auf dem Fussballfeld beim Sportzentrum Zuchwil sind rückgebaut: Ein Ersatz folgt bis Ende Jahr Die Spezialfirmen vor Ort brauchten nur gerade acht Stunden, um die vier grossen Betonmasten rückzubauen. Und das trotz teilweise strömendem Regen.

Arbeitsplatz in der Höhe von rund 20 Metern. Rahel Meier

Noch bevor der Krieg in der Ukraine begann und Europa in eine grosse Stromkrise schlitterte, wurde in Zuchwil der Ersatz der alten Flutlichter auf den Sportplätzen beim Sportzentrum beschlossen. Mit dem diesjährigen Budget wurde ein Betrag von 200'000 Franken für die Umstellung auf eine LED-Beleuchtung genehmigt.

Material möglichst wiederverwerten

Von Mitte Oktober bis Mitte April wird in aller Regel nur selten auf den Plätzen trainiert. Deshalb wurde die Beleuchtung in den letzten Tagen demontiert. 36 Scheinwerfer - je neun pro Betonmast - waren es. Ein Teil der Scheinwerfer kommt auf anderen Sportplätzen nochmals zum Einsatz.

Metall und Elektroschrott, das bei der Demontage angefallen ist, wird zu einem grossen Teil rezykliert. Die Leuchten, die nicht mehr verwendet werden können, werden fachgerecht entsorgt.

So wurde einer der Betonmasten rückgebaut. Rahel Meier

Nun wurden auch die vier 22 Meter hohen Betonmasten, die 2,5 Meter tief im Boden verankert waren, rückgebaut. Dafür war ein 90 Tonnen schwerer Kran vor Ort, der auf eine Höhe von 60 Meter ausgefahren werden könnte. Schon letzte Woche wurden die Betonmasten so weit vorbereitet, dass bei der Demontage nur noch die Stahlträger durchtrennt werden mussten.

Vorher war Arbeit in luftiger Höhe angesagt. Ein Stahlseil wurde unterhalb der grossen Körbe, in denen früher die Scheinwerfer Halt fanden, angebracht. So konnte der Kran Mast um Mast aus dem Fundament heben und sie letztlich auf den Boden legen.

Manch eine Besucherin oder ein Besucher des Sportzentrums blieb denn auch trotz des strömenden Regens stehen und sah zu, wie die Arbeit vonstatten ging.

Der Kran, der vor Ort war, könnte bis in eine Höhe von 60 Metern ausfahren. Rahel Meier

Innerhalb eines Tages waren alle vier Masten entfernt. Noch vor Ort wurde das Material getrennt und danach abtransportiert. Auch hier wird ein Grossteil rezykliert oder dann fachgerecht entsorgt.

Spielfeld wird verschoben

Nächste Woche werden die Resten der Betonfundamente rückgebaut und der Rasenplatz wieder instandgestellt. Die neuen Masten mit der LED-Beleuchtung sollen wenn möglich noch dieses Jahr montiert werden. Weil dafür der Einsatz eines Helikopters notwendig ist, muss das Wetter dabei mitspielen.

Der Funkenwurf beim Durchtrennen der Stahlträger war gewaltig. Rahel Meier

Die Masten werden allerdings nicht am selben Ort aufgestellt, weil der Rasenhauptplatz verschoben wird. Nur so kann nächstes oder übernächstes Jahr der Kunstrasen für die Junioren im Norden der Anlage erstellt werden. Damit werden dann auch alle Reinvestitionen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Landes in der Widi an die Swiss Prime Side abgeschlossen.