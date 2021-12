Zuchwil Die Eishalle Zuchwil wird ab Januar zur «Regiobank Arena» Die Regiobank gibt der Eishalle auf dem Gelände des Sportzentrums ihren Namen. Das Namensrecht ist Bestandteil einer 10-jährigen Vereinbarung zwischen der Sportzentrum Zuchwil AG und der Regiobank Solothurn AG.

Die Südfassade wird schon bald neu beschriftet. Visualisierung: zvg

Die Regiobank Solothurn AG gibt der Eishalle auf dem Gelände des Sportzentrums Zuchwil ihren Namen. Die Eishalle heisst ab 1. Januar 2022 «Regiobank Arena». Die Regiobank Solothurn AG und die Sportzentrum Zuchwil AG haben gemeinsam eine 10-jährige Vereinbarung über das Namensrecht der Eishalle in Zuchwil unterzeichnet.

Das Gebäude wird in den kommenden Wochen an der Süd­fassade sowie auf dem ganzen Gelände entsprechend beschriftet, heisst es in der entsprechenden Mitteilung. Der Gemeinderat sowie die Baukommission Zuchwil haben dem Vorhaben zugestimmt.

«Die beiden Unternehmen passen zusammen»

Das Sportzentrum Zuchwil bietet für unterschiedlichste Kunden- und Altersgruppen ein breites Angebot im Bereich Sport und Freizeit. «Die beiden Unternehmen passen perfekt zusammen. Beide engagieren sich für die Region und bieten Angebote auf Augenhöhe für alle Altersgruppen», wird Thomas Meuli, Bereichsleiter Privatkunden und Mitglied der Geschäftsleitung der Regiobank, zitiert.

Die Regiobank engagiere sich traditionell in sozialen, sportlichen und kulturellen Bereichen in der Region, heisst es weiter. Sie bekenne sich damit einmal mehr zum Standort Zuchwil und unterstreiche die gute Partnerschaft mit der Gemeinde. Nach dem Neubau der Geschäftsstelle im Jahr 2017 unterstütze die Regiobank nun mit diesem Schritt das Freizeitangebot in der Gemeinde und der ganzen Region. Thomas Meuli:

«Die Namensgebung ist nur der Auftakt. Wir können uns in Zukunft unterschiedliche gemeinsame Projekte und Events vorstellen.»

Die «Regiobank Arena» werde schon heute nicht nur als Eissporthalle, sondern auch als eine der grössten regionalen Eventhallen und gesellschaftlicher Treffpunkt genutzt. So findet beispielsweise auch die Generalversammlung der Regiobank seit Jahren in der Eishalle statt. Der Name «Regiobank Arena» trage dieser breiten Nutzung Rechnung. (mgt)