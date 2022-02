Zuchwil Angefahren oder gestürzt? Rentnerin wird verletzt ins Spital gebracht Eine 87-jährige Frau ist im Bereich vom COOP in Zuchwil gestürzt und hat sich dabei verletzt. Derzeit ist unklar, ob die Rentnerin von einem Auto angefahren oder ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist.

Mit leichten Verletzungen am Hinterkopf wurde eine 87-jährige Frau am frühen Samstagabend in ein Spital gebracht. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, habe die Frau angegeben, vorgängig auf einem Fussgängerstreifen im Bereich vom COOP in Zuchwil von einem Auto angefahren worden zu sein. Dieses sei von der Hauptstrasse in Richtung COOP abgebogen.

Aus diesem Grund sei die Frau zu Fall gekommen und habe sich verletzt. Derzeit ist unklar, ob die Rentnerin von einem Auto angefahren oder ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist, schreibt die Polizei weiter, und sucht daher Zeugen, die zur Klärung des beschriebenen Vorfalls beitragen können.

Personen, die Angaben dazu machen können, unter welchen Umständen die Rentnerin am Samstagnachmittag im Bereich vom COOP in Zuchwil zu Fall kam, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032/627'70'00. (phh)