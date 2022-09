Zuchwil 160 Kilogramm Essen gerettet: Am Foodsave-Bankett werden 150 Personen verköstigt Das Team, welches in Zuchwil auch die Klima-Nachbarschaftsgespräche betreut, hat auf dem Gemeindehausplatz das erste Foodsave-Bankett durchgeführt. Das Menü war reichhaltig und eine Band sorgte nebenher für Unterhaltung.

Viele Zuchwilerinnen und Zuchwiler besuchten das Foodsave-Bankett. zvg

Neben dem Organisationsteam waren der Biobauer Müller aus Bibern als Gemüse- und Früchte-Lieferant sowie die Küche der Regiomech als Verarbeiter und Zubereiter für all diese Speisen zwei sehr wichtige Stützen bei diesem Event.

Zusammen mit acht weiteren Helfern wurden am Vortag in der Küche von Regiomech 160 Kilogramm verschiedene Lebensmittel vorbereitet, die man sonst hätte wegwerfen müssen. Am Anlass kamen weitere helfende Hände hinzu - und so war der Gemeindehausplatz sehr schnell eingerichtet sowie dekoriert und für das Foodsave- Bankett bereit. Die Infrastruktur wurde von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Salat und Gemüsekuchen als Hauptspeise

Ab Mittag kamen Jung und Alt, um das ausgezeichnete Essen zu geniessen, welches grundsätzlich gratis abgegeben wurde. Viele spendeten aber einen freiwilligen Beitrag, um diese sinnvolle Idee zu unterstützen. Nur die Getränke mussten bezahlt werden. Das Menü setzte sich zusammen aus gemischtem Salat, Gemüsekuchen sowie Apfelmus mit Krokant.

Zusätzlich servierte die Restessbar aus Solothurn aus Kaffee-Beständen, welche nächstens hätten entsorgt werden sollen, aber noch immer zu 100 Prozent dem Lebensmittelgesetz entsprachen, wunderbaren Kaffee sowie Tee zum Dessert. Umrahmt wurde das Bankett von der Steelband Panchitas.

Foodsave-Bankett. zvg

Obwohl das Wetter nicht perfekt war, konnten über 150 Gäste bedient werden. Zudem nahmen einige Gäste auch das Essen mit nach Hause, so dass gesamthaft mehr als 250 Leute verpflegt werden konnten. In vielen Gesprächen war das Fortwerfen von Nahrungsmitteln ein Thema, was zeigt, dass die Teilnehmenden zum Thema «Foodsave» sensibilisiert werden konnten. (mgt)