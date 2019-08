Von 14 Traktanden an der Gemeinderatssitzung waren sieben zur Behandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit gekennzeichnet. Sie erschienen nicht einmal auf der öffentlichen Traktandenliste. Dies stiess der SVP-Fraktion sauer auf. Silvio Auderset (SVP) beantragte, diese Geschäfte zurückzustellen und an einer nächsten Sitzung öffentlich abzuhandeln. Die Bevölkerung habe ein Recht darauf, auch über heikle Themen informiert zu werden und zu wissen, wie mit ihren Steuergeldern umgegangen würde, erklärte er. In den nicht-öffentlichen Traktanden ging es unter anderem um ein Disziplinarverfahren und um die AG Strom.

Gemeindeschreiberin Irene Blum widersprach dem Antrag. Gerade bei Personalfragen hätten Persönlichkeits- und Datenschutz mehr Gewicht als der Grundsatz der Öffentlichkeit, wandte sie ein. Gemeindepräsident Stefan Hug konnte sich jedoch damit einverstanden erklären, auch nicht öffentliche Traktanden künftig auf die für alle zugängliche Traktandenliste aufzunehmen, auch wenn sie nicht öffentlich behandelt würden.

Die SVP Zuchwil prüft nun eine Aufsichtsbeschwerde, wie sie am Freitag mitteilte, weil zu viele Traktanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden.