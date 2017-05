In der kantonalen Waldverordnung sind unter § 23 «einfache, offene Erholungs- und Jagdeinrichtungen» aufgeführt. Das sind zum Beispiel Feuerstellen mit Sitzplätzen oder Sportpfade. Laut der kantonalen Waldverordnung braucht es für solch einen Platz die Zustimmung des Bau- und Justizdepartements, sowie des Waldeigentümers. In diesem Fall also der Bürgergemeinde Lohn. (NKA)