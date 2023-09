Zeugenaufruf Schülerin in Rüttenen angefahren und leicht verletzt – Fahrerflucht In Rüttenen auf dem Volg-Parkplatz hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag eine Schülerin angefahren. Der Fahrer kümmerte sich nicht um die verletzte Schülerin und fuhr davon. Die Polizei sucht nun den Flüchtigen.

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr rückwärts aus einem Parkfeld und übersah eine Schülerin auf dem Velo. Es kam zu einem Unfall. Die Kollision ereignete sich an der Verenastrasse in Rüttenen auf der Ostseite der Volg-Filiale.

In Rüttenen auf dem Volg-Parkplatz hat ein Autofahrer eine Schülerin übersehen und angefahren. Bild: Kapo Solothurn

Die Schülerin stand offenbar mit ihrem Velo hinter dem ausparkenden Auto. Beim Zusammenstoss wurde sie leicht verletzt. Ohne sich um die Schülerin oder den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer vom Unfallort.

Die Kantonspolizei Solothurn sucht im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Fahrers machen können. Es handelt sich um einen 45 bis 50-jährigen Mann mit kurzen Haaren, Bart und Brille. Der Gesuchte war mit einem schwarzen Auto, möglicherweise einem Audi und Berner Nummernschild unterwegs.

Personen, welche Angaben zur Identität des Fahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn (Tel. 032 627 70 00) zu melden.