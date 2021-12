Kriegstetten Motorradfahrer wird bei Kollision mit Auto schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen Bei der Autobahneinfahrt Kriegstetten ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer mit einem abbiegenden Auto zusammengeprallt. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Spital geflogen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bild von der Unfallstelle in Kriegstette. Kantonspolizei Solothurn

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag, 30. Dezember, kurz nach 6.20 Uhr. Ein Automobilist war mit einem weissen BMW von Kriegstetten herkommend auf der Gerlafingenstrasse in Richtung Gerlafingen unterwegs. Dies mit der Absicht, bei der Autobahneinfahrt Kriegstetten auf die A1 in Richtung Zürich zu gelangen, heisst es in der Mitteilung

Nach Angaben der Kantonspolizei kam es beim Abbiegen in Richtung Autobahneinfahrt aus noch unklaren Gründen zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Motorradlenker, der von Gerlafingen in Richtung Kriegstetten unterwegs war. Dabei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahneinfahrt in Richtung Zürich musste zeitweise gesperrt werden.

Nebst mehreren Polizeipatrouillen standen zwei Ambulanzbesatzungen, die REGA, die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Gemäss Mitteilung haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sind in diesem Zusammenhang an den Aussagen von allfälligen Zeugen interessiert.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen. Telefon: 032 627 70 00.