Zeugenaufruf Gächliwil: Velofahrerin nach Kollision mit Auto verstorben Zwischen Hessigkofen und Gächliwil wurde am Montag eine Velofahrerin beim Einbiegen auf die Strasse von einem Auto erfasst. Sie verstarb noch auf der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen.

Bild von der Unfallstelle. Kapo Solothurn

Am Montag, 30. Mai 2022, gegen 14.15 Uhr, wollte die Lenkerin eines E-Bikes von einem Waldweg in die Hauptstrasse einbiegen. Dabei wurde sie von einem vortrittsberechtigten Auto erfasst, das von Hessigkofen in Richtung Gächliwil unterwegs war.

Durch den Zusammenstoss fiel die Frau zu Boden und blieb schwer verletzt liegen. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung. Trotz eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarb die 73-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Autolenker blieb unverletzt.

Zeugen gesucht

Wegen des Unfalls und der Unfallaufnahmen musste die Hauptstrasse zwischen Hessigkofen und der Kreuzung Gossliwil für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Neben der Kantonspolizei Solothurn standen unter anderem der Rettungsdienst, ein Rega-Helikopter, die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn wie auch die Feuerwehren Regio Oberer Bucheggberg und Buchegg im Einsatz.

Zur Klärung der genauen Umstände und des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 654 39 69.