Zeugenaufruf Frau fährt in Biberist in Maschendrahtzaun und begeht Fahrerflucht Am Donnerstag, 10. März, hat eine Frau mit einem schwarzen VW Golf an der Stallbergstrasse in Biberist einen Maschendrahtzaun umgefahren. Da die Frau nach dem Unfall davongefahren ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein, so die Polizei. Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstag, 10. März, um circa 15 Uhr, fuhr eine Frau an der Stallbergstrasse in Biberist, Höhe Liegenschaft Nr. 6, in einen Maschendrahtzaun und verursachte so einen Schaden von mehreren tausend Franken. Danach entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Gemäss polizeilichen Erkenntnissen dürfte die Frau mit einem älteren, schwarzen VW Golf unterwegs gewesen sein. Die Polizei teilte mit, dass das Verursacherfahrzeug vor dem Vorfall auf einem Besucherparkplatz an der Stallbergstrasse gesichtet wurde und fiel auf, «weil die Lenkerin vor der Abfahrt mehrfach den Motor hochdrehte».

Aufgrund der Kollision mit dem Zaun dürfte der VW Golf im Frontbereich stark beschädigt sein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen

Die gesuchte Automobilistin oder Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Identität der Verursacherin machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen zu melden, Telefon 032 654 39 69.