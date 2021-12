Zeugenaufruf Balm bei Messen: Mercedes kommt von Strasse ab und verursacht Schäden – die Polizei sucht den Lenker In Balm bei Messen ist am Mittwochnachmittag ein älterer Mann mit einem grauen Mercedes von der Strasse abgekommen und hat dabei auf einem Grundstück Schäden verursacht. Nach dem Vorfall ist er weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Lenker fuhr 20 Meter über ein fremdes Grundstück. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Mittwoch, 8. Dezember, um zirka 15.30 Uhr, war ein älterer Mann in einem grauen Mercedes auf der Hauptstrasse in Balm bei Messen in Richtung Schnottwil unterwegs. Im Bereich der Liegenschaft Hauptstrasse 74 kam er aus noch zu klärenden Gründen von der Strasse ab, fuhr rund 20 Meter über ein fremdes Grundstück und prallte schliesslich mit seiner Fahrzeugfront in Sträucher und eine Tanne. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mehreren 1000 Franken, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr der Mann nach dem Vorfall in Richtung Schnottwil davon. Die Polizei hat Ermittlungen zur Identität des verantwortlichen Fahrzeuglenkers aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Fahrzeugteile blieben liegen. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Beschrieben wird der Mann und sein Fahrzeug wie folgt: Zirka 60 bis 75-jährig, grau-weisse Haare, grauer Bart, Brillenträger. Er war unterwegs mit einem älteren, grauen Mercedes, der im Frontbereich stark beschädigt sein dürfte. Entsprechende Fahrzeugteile blieben am Ereignisort zurück.

Der Schadenverursacher und/oder allfällige Zeugen werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen zu melden, unter der Telefonnummer 032 654 39 69. (kps)