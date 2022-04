Zeugenaufruf Am Freitagmorgen brannte es beim Waldhaus in Recherswil – die Polizei sucht nach Zeugen Am Freitagmorgen bemerkte eine Frau, dass es beim Waldhaus in Recherswil brannte. Die Feuerwehr konnte das Feuer bei einem Seitenfenster des Holzgebäudes rasch löschen.

zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Freitag, 22. April, hat eine Passantin gegen 7.20 Uhr beim Waldhaus an der Willadingenstrasse in Recherswil einen Brand bemerkt und umgehend die Kantonale Alarmzentrale verständigt. Wie die Kantonspolizei Solothurn berichtet, löschte die Feuerwehr Recherswil das Feuer bei einem Seitenfenster des Gebäudes. Verletzt wurde niemand.

In einer Pressemitteilung schreibt die Kantonspolizei, dass nach derzeitigen Erkenntnissen der Brand auf menschliches Verschulden zurückzuführen sei. Die Kantonspolizei Solothurn hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet in dem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe.

Personen, die sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen beim Waldhaus aufgehalten haben oder in dem Gebiet verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn (Telefon: 032 627 71 11) zu melden. (kps)