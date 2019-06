Die private Kindertagesstätte YouKita in Industrieräumlichkeiten an der Nordstrasse in Luterbach wurde vom Kanton geschlossen. Begründet wurde dies mit organisatorischen Mängeln im Betrieb der Kindertagesstätte.

Gründerin Tanja Moos hat zusammen mit Teilhaber Holger Hausmann vor zwei Jahren anlässlich der Eröffnung in Luterbach angekündigt, an elf weiteren Standorten Kindertagesstätten aufzubauen. Aktuell betreibt YouKita nur noch in Langenthal die Kita «Füchsli und Strolchli». Aber auch dort läuft es nicht mehr rund. Eltern von Kindern, die die Kita in Langenthal besuchen, wurden von der bernischen Aufsichtsbehörde informiert, dass eine Schliessung kurz bevorstehe.

Aufgrund von aufsichtsrechtlichen Meldungen seien Mängel und Schwierigkeiten im Betrieb der Kita festgestellt worden. Eine Weiterführung der Kita könne nicht garantiert werden. Zudem haben die Eltern Adressen von anderen Kindertagesstätten in der Region Langenthal erhalten. Weiter ist informell zu vernehmen, dass YouKita mit Zahlungsschwierigkeiten und weglaufendem Personal kämpfe. Zudem seien Lehrverträge nichtig. (uby)