Wohnort gleich Schulort ist ab 2021/22 nicht mehr gewährleistet

Im Rhythmus von sechs Jahren werden die Volksschulen im Kanton durch eine externe Stelle überprüft. Die externe Schulevaluation kontrolliert, ob die regionale Schule äusseres Wasseramt die elementaren Qualitätsanforderungen, welche an sie gestellt werden, erfüllen. Die Behörden und die Eltern sollen darüber ins Bild gesetzt werden, ob die Schule in ihrem Kern funktionsfähig ist oder ob bezüglich der Grundanforderungen Defizite vorliegen. Im September 2020 wurden die Eltern, die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen schriftlich befragt. Das Evaluationsteam hat die Fragebogen ausgewertet und anlässlich des zweitägigen Besuches vor Ort diese Resultate in ihre Beobachtungen einfliessen lassen. Bei den Interviews mit allen an der Schule beteiligten Personen wurden die Rückmeldungen aus den Vorbefragungen eingebunden.

In der letzten Dezemberwoche hat das Evaluationsteam nun das Resultat mitgeteilt. Alle Ampeln stehen auf «Grün». Die Qualität der regionalen Schule äusseres Wasseramt entspricht somit den kantonalen Anforderungen.