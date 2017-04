FDP setzt auf Verursacherprinzip

Zweite Kraft im Gemeinderat ist bisher die FDP. Allerdings müssen die Freisinnigen in diesem Wahlkampf ohne Zugpferd auskommen. Die Partei verzichtet auf eine Kandidatur für das Gemeindepräsidium. 28 Jahre lang lag das oberste Amt in der Gemeinde in Händen der FDP.

Für Parteipräsident Jan Noordtzij kein Nachteil: «Es spielt keine Rolle, was wir nicht haben, es kommt darauf an, was wir anbieten.» Die acht Kandidaten seien gut verankert im Dorf. «Wir werden die drei Sitze verteidigen», ist sich Noordtzij sicher. Als Ziel formuliert er sogar einen Ausbau auf vier Sitze. Die beiden bisherigen Freisinnigen treten erneut an.

Mit der Kantonsratswahl, wo FDP auf gut 17 Prozent der Stimmen kam, sei die Gemeinderatswahl nicht vergleichbar, sagt der Parteipräsident. «Hier geht es um eine Personenwahl.» Es sei wichtig, dass die Kandidaten im Dorf sichtbar seien und man diese kennt.

Laut Noordtzij wollen sich die Freisinnigen in der kommenden Legislatur unter anderem für bezahlbare, familienbejahende Strukturen einsetzen. Auch Vereine und Gewerbe wolle man unterstützen. Statt auf Steuern setze man auf das Verursacherprinzip, statt «absurder Bürokratie» wolle man die kleinen und mittleren Unternehmen stärken. Ausserdem sieht die Partei einen fortschrittlichen Zonenplan als Chance.