«Ich will ein Calamarikostüm basteln», «Ich möchte eine coole Haiflosse haben», ertönt es aus dem Werkraum der Schule. Mithilfe der Künstlerin Nadja Lerch stellen die jungen Schauspieler und Schauspielerinnen Kostüme und Masken selber her. Die Ideen stammen teils von der Künstlerin, teils von den fantasievollen Zeichnungen, die die Kinder gleich zu Beginn der Woche anfertigten. Die Bilder zeigen sowohl existierende Meeresbewohner, wie auch fantasievolle Fabeltiere. «In der Unterwasserwelt geht es nicht nur um Fische, es geht auch um Wesen, die es nicht gibt. Wir halten uns da jede Möglichkeit offen», erklärt Simone Wyss, warum das Thema «Wasser Welten» so gut geeignet für die Theaterwoche sei.

Ständige Interaktion

«Theater spielen ist ebenso wichtig wie Sport, Musik oder bildnerisches Gestalten», sagt Wyss. Für die langjährige Theaterpädagogin und ehemalige Primarschullehrerin ist es daher umso wichtiger, dass Theaterspielen zumindest als Freikurs an jeder Schule angeboten wird. «Wir wollen die Kinder in ihrem theatralen Ausdruck weiterbringen. Dazu gehört Förderung der Körpersprache und Weiterbildung der Stimme», so Simone Wyss.

Die Kinder würden etwa lernen, lauter und deutlicher zu sprechen. Zudem sei Theaterspielen immer eine Interaktion. «Wann muss ich meine Position einnehmen? Wann muss ich still sein? Wann muss ich mein Stichwort geben? Auf diese Dinge müssen die Kinder achten, wenn sie auf die Bühne treten. Sie lernen, hellhörig zu werden und mit anderen zu interagieren.»

Für die Kinder selber sei die abschliessende Aufführung an sich das grosse Highlight. «Sie zeigen den Eltern und Geschwistern gerne, was sie in dieser Woche gemacht haben», meint Wyss. Obwohl die Kindertheaterwoche mit der diesjährigen Durchführung ihr fünfjähriges Jubiläum feiert, ist die Werkstattaufführung für die erfahrenen Theaterpädagogen noch immer aufregend. «Wir sind zwar alle alte Hasen, aber wenn es darum geht, ob alles klappt, kommt das Adrenalin trotzdem. Aber für diese Momente leben wir und der Applaus am Schluss ist auch immer schön», schliesst Simone Wyss.