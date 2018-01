Wie im April an der Generalversammlung des Vereins Für üsi Witi angekündigt wird nun der Anlageteil Ost des Infozentrums Witi in Altreu aufgewertet. Auf der Ostseite des Infozentrums liegen heute rund 40 Aren brach. Man versuchte vor Jahren, einen Teich anzulegen. Das gelang aber nicht wirklich.

Nun möchte der Verein mit einem neuen, fachmännisch angelegten Teich, Feuchtgebieten, Ruderal- und Trockenflächen Lebensraum für Amphibien, andere Kleintiere, aber auch die Störche bieten. Es wird eine neue Teichanlage mit Überlauf in ein Feuchtgebiet geben, einen Übergangsbereich von feucht zu trocken und einen Trockenbereich. Für die Besucher wird ein Durchgangsweg mit Weidentunnel und Sitzgelegenheiten erstellt.

Das Projekt kostet insgesamt 120'000 Franken und wird finanziert mit einem Beitrag des Vereins Für üsi Witi in einer Grössenordnung von 60 000 Franken sowie mit Beiträgen vom Lotteriefonds und dem Fonds naturemade star KW Ruppoldingen der Alpiq Hydro AG.

Kanton zahlt 40'000 Franken

Mit dem Infozentrum Witi in Altreu informiere der Verein «Für üsi Witi» über die Kantonale Landwirtschafts-und Schutzzone Witi Grenchen-Solothurn, schreibt der Regierungsrat in seinem Beschluss, den Verein mit 40 000 Franken in diesem Vorhaben zu unterstützen. «Für üsi Witi» trage zur Sensibilisierung und Motivation der Witibesucher für einen schonenden Umgang mit dieser empfindlichen Landschaft bei.

Je nach Witterung soll bereits im Februar mit den Arbeiten für den neuen Anlageteil Ost des Infozentrums Witi gestartet werden, erklärt Ariane Hausammann, Geschäftsführerin von Pro Natura Solothurn. Die Hauptarbeiten sollen bis Mitte April abgeschlossen sein. Dann öffnet das Witi-Zentrum wieder seine Tore. (uby)