Für den Obergerlafinger Gemeinderat waren die Werte zu tief. Beim Einladungsverfahren mussten bereits ab 10 000 Franken anfechtbare Ausschreibungen vorgenommen werden. «Damit beschränkten wir uns bei der Auswahl der Anbieter», so Muralt. Nach Möglichkeit vergebe man die Aufträge im Kanton. So wird etwa das Heizsystem im Schulhaus von einer Haustechnik-Firma aus Lohn-Ammannsegg montiert. Allerdings ist die öffentliche Hand verpflichtet, in erster Linie das günstigste Angebot zu wählen. Das zeigt der Kriterienschlüssel für Vergaben, der den Preis mit 70 Prozent, die Erfahrung/Referenzen mit 20 Prozent und die Projektorganisation mit 10 Prozent beziffert.

Der Fokus auf die Wirtschaftlichkeit einer Auftragsvergabe geht einher mit der Marktöffnung, die in der Schweiz 1996 mit dem Übereinkommen der Welthandelsorganisation WTO über das öffentliche Beschaffungswesen gefördert wurde. Das führt immer wieder zu Ärger bei regionalen Anbietern, die sich übergangen fühlen. Kürzlich sorgte die Landwirtschaftsschule Wallierhof in Riedholz für Schlagzeilen, wo Montagearbeiten – juristisch einwandfrei – in einem offenen Verfahren an einen ausserkantonalen Holzbauer vergeben wurden. Dass Holzbauer aus dem Kanton übergangen wurden, sorgte für Unverständnis, zumal diese Lehrlinge ausbilden. Das Gericht stützte die öffentliche Ausschreibung.

Biberist gibt Gegensteuer

In Biberist wurden im Zusammenhang mit Schulhausbauten ähnliche Klagen laut. Der neue Gemeindepräsident Stefan Hug (SP) hat sich schon vor Amtsantritt auf die Fahnen geschrieben, ortsansässige Firmen stärker zu honorieren, gerade wenn diese Lehrlinge ausbilden. «Es darf nicht sein, dass einheimische Betriebe wegen geringer Preisdifferenzen gegenüber auswärtigen den Kürzeren ziehen», so Hug.

Neben den Kosten für einen konkreten Auftrag müsse die Gesamtwirtschaft fokussiert werden. Zahlen die Betriebe Steuern in der Gemeinde, bilden sie Lehrlinge aus, unterstützen sie das Vereinsleben? «Ich habe ein persönliches Interesse daran, dass einheimisches Gewerbe gefördert wird», so Hug – und schiebt hinterher, dass eine Submission nicht wettbewerbsverzerrend sein dürfe.