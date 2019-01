Im Wohnheim Kontiki werden körperlich, geistig und mehrfach behinderte Erwachsene betreut. Die Wohnplätze sind aufgeteilt in sechs Wohngruppen und zwei Studios mit separatem Eingang. Eine Wohngruppe besteht aus acht Einzelzimmern sowie einem zentralen Gemeinschaftsraum. Jüngere Erwachsene leben ihren Interessen entsprechend in einer Wohngruppe zusammen und geniessen auch ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Freizeitprogramm. Auch die Senioren oder «Goldies», wie sie im «Kontiki» genannt werden, bilden eine eigene Wohngruppe. Dies macht deshalb Sinn, weil ihre Tagesstruktur nicht von der täglichen Arbeit geprägt ist. Vielmehr geniessen sie ihren Ruhestand und gehen ihren Freizeitaktivitäten nach. Zudem betreibt das «Kontiki» eine externe Wohngruppe, in der Menschen mit einer Behinderung mit einem höheren Grad an Selbstständigkeit und Integration leben. Betreut werden die Heimbewohner von insgesamt 82 Mitarbeitenden (vielfach in Teilzeit).

Der Neubau wird mit 8,5 Mio. Franken veranschlagt. Mit allen dazugehörigen Arbeiten wie etwa der Umgebungsgestaltung kommt das Projekt auf 10,4 Mio. Franken zu stehen. Fünf Millionen sollten per Spenden hereingeholt werden. Geplant ist, die Atelierräume für die Tagesstätten im Erdgeschoss des Neubaus anzuordnen. Unter- und Obergeschoss werden mit einem grossen Lift erschlossen. Im Obergeschoss werden Mehrzweckräume und Sitzungszimmer eingebaut. Separat abgetrennt folgen vier Studios und eine 5.5-Zimmer-Wohnung für eine Wohngemeinschaft mit vier Personen. Im Untergeschoss sind die Nebenräume angeordnet. Dazu kommt das Therapiebad und ein Snoezele-Raum.