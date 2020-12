In der Sporthalle des Sportzentrums Zuchwil hatte es genügend Platz für die 63 Stimmberechtigten, die die Gemeindeversammlung besuchten. Sie sahen sich vor einem Berg von Traktanden, der aber zügig abgearbeitet werden konnte, unterbrochen meist von SVP-Gemeinderäten oder SVP-Ersatzgemeinderäten. Sie versuchten ihre Anliegen, die im Gemeinderat ohne Mehr-heit blieben, nochmals an der Gemeindeversammlung an die Frau oder den Mann zu bringen. Der Erfolg blieb aus.

So beispielsweise Silvio Auderset, der den Aufwand im Budget generell um ein Prozent kürzen wollte. «Wir leben über unseren Verhältnissen», begründete er angesichts eines Aufwandüberschusses von 0,94 Mio. Franken. Wenn es so weitergehe, «haben wir bald einen Steuersatz von 150 Prozent», warf er in die Runde.

Gemeindepräsident Stefan Hug, war anfangs der Budgetdiskussion auf der Linie von Auderset. «Nach acht Jahren positiver Budgets hat sich der Wind gedreht. Aufgrund der aktuellen Situation mit der Coronakrise und der Steuerreform wäre eigentlich zusätzliches Sparen angesagt.»

«Wir können uns den Ausgabenüberschuss 2021 leisten»

Doch Hug geht einen anderen Weg. «Alles wegzusparen, kann nicht Sinn der Sache sein, wir wollen nicht überreagieren.» Der Gemeinderat habe die Zeichen der Zeit erkannt und etwa die Investitionen zusammengestrichen. Wobei diese nun mit 4,03 Mio. Franken der früher festgelegten jährlichen Quote entsprechen. «Wir stehen nicht am Abgrund.» Habe man doch in den letzten Jahren ein be- trächtliches Eigenkapital an- häufen können, das in der finanziellen Krise helfen wird. «Wir können uns den Ausgabenüberschuss im nächsten Jahr leisten ohne Änderung des Steuersatzes.» Eine grosse Mehrheit in der Sporthalle sah dies auch so.

Auf Sparlinie war Silvio Auderset auch beim beantragten Kauf von Aktien der Wasserverbund Region Solothurn AG in der Höhe von 600000 Franken. Laut Kurt Tschui, Präsident der Werkkommission Zuchwil, haben die beiden Partner Zuchwil und Regio Energie Solothurn bei der Gründung 2012 ein Aktienkapital von 100000 und 200000 Franken eingeschossen. Bis Ende 2019 habe es im Verbund keine finanziellen Probleme gegeben. Dann folgten aber teils unerwartete Ersatzinvestitionen wegen der Chlorothalonil-Problematik oder mit der neuen Brücke für die Leitungen über die Emme sowie an- dere. Deshalb wurde eine Aufstockung des Aktienkapitals beschlossen. Die Regio habe bereits auf die nötigen 3 Mio. Franken aufgestockt. «Damit haben wir nur noch ein Dreissigstel der Aktien», so Tschui. Sollte Zuchwil nicht aufstocken und einen Drittel der Aktien halten wie früher, «denke ich nicht, dass die Zusammenarbeit weiterhin so gut funktioniert. Wir konnten unsere Belange bisher immer einbringen».

Wareso sei eine Erfolgsgeschichte, ergänzte Stefan Hug. «Passiert etwas an den Primäranlagen, dann ist die Wareso in der Lage erfolgreich und seriös einzugreifen. Ohne Aktienkauf würden wir ein Wasserbezüger von Solothurn, und wir würden einen Teil unseres Tafelsilbers weggeben.» Auderset hatte eine andere Meinung: «So oder so haben wir im Wasserverbund nichts zu sagen. Wir haben im Budget einen Aufwandüberschuss und Schulden. Ich sehe nicht ein, dass wir das Aktienkapital aufstocken sollen.» Ein stattliches Aktienkapital bewirke ein stärkeres Mitspracherecht, zeigte sich Hug überzeugt und ergänzte: «Bei grösseren Projekten haben wir Mitbestimmungsrecht, bei kleineren nicht.» Der Kauf der Aktien wurde von der Versammlung mit einer grossen Mehrheit genehmigt. Auch die Umwandlung des noch bestehenden Darlehens von 300000 Franken in Aktien wurde genehmigt. Damit hält Zuchwil künftig ein Aktienkapital von 1 Mio. Franken.