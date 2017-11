Zuchwil statt Aetigkofen

Eine Gruppe Frauen rund um Melania Riccio Prenaj und Manuela Meichtry lanciert «Den Anderen Weihnachtsmarkt». Sie habe selber oft an Weihnachtsmärkten teilgenommen, erklärt Melania Riccio, auch in Aetigkofen. «Als dort die Organisatoren des Weihnachtsmarkts das Ende verkündeten, bedauerte ich das sehr. Daraus entstand die Idee, selber einen Weihnachtsmarkt durchzuführen.» Nun sei man etwas in Verzug mit der Bitte um einen Gemeindebeitrag, denn der Weihnachtsmarkt wird bereits am ersten Dezemberwochenende durchgeführt. Ursprünglich sei man in Kontakt mit dem Schwimmbad als Standort für den Weihnachtsmarkt gestanden. Am Ende sei das Organisationskomitee aber mit «zu schwierigen Auflagen» konfrontiert gewesen. «Da ist viel Zeit verstrichen.» Als Alternative habe man die Villa Linde und den katholischen Pfarreisaal gefunden. Rund um diese beiden Fixpunkte soll der andere Weihnachtsmarkt mit 83 Ausstellern, die ihr Kunsthandwerk anbieten, einem Koffermarkt sowie einem Unterhaltungsangebot von Schulen und Vereinen stattfinden.

Ob es jetzt Aufgabe der Gemeinde ist, diesen Anlass finanziell zu unterstützten, darüber gingen die Meinungen auseinander. Einig war man sich im Gemeinderat darin, dass diese Initiative eine gute Sache sei. Silvio Auderset (SVP) fragte sich aber, «wieso soll der Steuerzahler einen Beitrag leisten?». Karen Bennett Cadola (FDP) betrachtete es nicht als Aufgabe der Gemeinde, ein kommerzielles Angebot zu unterstützen. «Hier liegt es an den Organisatoren, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren.»

Regine Unold Jäggi wollte namens der SP keinen Beitrag in der Höhe der beantragten 4600 Franken geben, sondern eine einmalige Defizitgarantie in der Höhe von 4000 Franken. «Mit dem Einbezug der Schule und von Vereinen ist es auch ein Dorfanlass, dem man eine Starthilfe geben sollte.» Gemeindepräsident Stefan Hug sprach von ein paar Lichtern in einem zu dieser Zeit «grauen Dorf». Mit 6 zu 4 Stimmen setzte sich der SP-Antrag durch.