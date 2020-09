«Wir haben helfen können» — zwei Mitglieder nehmen Abschied nach über 30 Jahren Dienst

Im Rahmen der – coronabedingt – kurzen Würdigung von Thomas Weber und Rolf Leibundgut wurden auch weitere Beförderungen in der 55-köpfigen Ortsfeuerwehr, in der 11 Frauen mitarbeiten, vorgenommen. Zudem hat in diesem Jahr die Leitung des Feuerwehrrates nach 19 Jahren von Beat Schmied (Gerlafingen) an Thomas Mikolasek (Obergerlafingen) gewechselt. Schmied organisierte beim Zusammenschluss 2002 den Feuerwehrrat als Ersatz der örtlichen Feuerwehrkommissionen. «Unsere gemeinsame Feuerwehr ist wirklich in gutem Zustand», erklärt er. Er sei davon überzeugt, dass die Feuerwehr mit vielen «Mosaikbausteinen» eine tragfähige Klammer zwischen beiden Dörfern bilde. Alljährlich findet neben Hauptübung ein Feuerwehrfest statt. In den letzten beiden Jahrzehnten sind vier der fünf Fahrzeuge der Flotte erneuert worden. Das nun überflüssige, voll funktionsfähige Tanklöschfahrzeug übernahm die Walliser Gemeinde Bellwald zum einem symbolischen Preis von 5000 Franken. (gku)