Der nationale Korridor gehört zu einem Verbindungsnetz, auf dem die Wildtiere im Gebiet Drei Höfe Solothurner Boden betreten. Sie wandern weiter zwischen Lohn und Biberist und verlassen den schützenden Wald westlich von Nennigkofen. Dort queren sie auf der Wildtierbrücke Riemberg die Autobahn. In der Nähe des Aareinseli schwimmen sie über den Fluss. Es folgt die Querung der Eisenbahnlinie und der Bielstrasse, bevor das offene Gelände den Weg freigibt in den Jura. So der Plan. Dieser Korridor wird mit dem neuen kantonalen Richtplan nun festgesetzt.

Damit haben aber die Selzacher ein Problem. Der Gemeinderat plädierte in der Mitwirkung zum kantonalen Richtplan dafür, die Wildtierkorridore von der Stufe Festsetzung in die Stufe Vororientierung zurückzustufen.

Der Gemeinderat fürchtet weniger die Wildtiere als die Landwirte. Denn in der Begründung setzt er sich für deren Anliegen ein. Die «spezifischen Massnahmen» innerhalb der einzelnen Wildtierkorridore seien nicht bekannt. So sei etwa aufzuzeigen, inwiefern die Wildtierkorridore im Konflikt zu den Fruchtfolgeflächen sowie der landwirtschaftlichen Nutzung dieser Flächen stehen.

«Die Landwirte wissen nicht wirklich, was die Festsetzung eines Wildtierkorridors bedeutet», erklärt Thomas Leimer, Selzachs Bauverwalter. Welche konkreten Massnahmen ergriffen werden, dazu stehe in den Massnahmenblättern nirgends etwas. «Hauptgrund für die Befürchtungen ist der Mangel an Kommunikation», ist Leimer überzeugt. Andererseits habe bis jetzt noch nie ein Baugesuch, auch ausserhalb der Bauzone, eine Auflage wegen des Wildtierkorridors erhalten.

In seiner Antwort zur gemeinderätlichen Stellungnahme hält das Bau- und Justizdepartement an der Festsetzung fest. Die Umsetzung der Massnahmen sei ein längerfristiger Prozess. Die Massnahmen würden in der öffentlichen Auflage in jeder betroffenen Gemeinde bekannt gemacht. Wildtierkorridore und Fruchtfolgeflächen seien separate Bereiche, Letztere können auch in Wildtierkorridoren vorkommen.

Die Selzacher Landwirte gingen aber auch an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 27. März, an der das Räumliche Leitbild entschieden wurde, zu einem Frontalangriff über. Ein mehrseitiger Antrag zielte bereits in der Eintretensdebatte darauf ab, die Umweltleitsätze zum Wildtierkorridor, zu den Bächen und zum Naturschutz zu streichen. Dies hätte eine Rückweisung des Leitbildes an den Gemeinderat bedeutet. Die prompte Rückweisung wurde ganz knapp abgewendet mit 40 Ja- zu 43 Nein-Stimmen.