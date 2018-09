1946 gründeten vier Solothurner Unternehmer die Edel-Werkzeug AG, eben die EWAG. Die ersten Werkstätten befanden sich in Zuchwil und in einer Garage in Biberist. 1951 erfolgte der Produktionsstart in einer Baracke auf dem Riverside-Areal (ehemals Sulzer) in Zuchwil mit 30 Beschäftigten. Ursprünglich fertigte die Ewag Werkzeuge. Danach folgte der Einstieg in die Produktion von hochpräzisen Werkzeugschleifmaschinen, die erste wurde 1957 lanciert.

Im Jahr 2000 übernahm der deutsche Technologiekonzern Körber AG die Ewag AG und integrierte sie in die Division «Werkzeugmaschinen», welche unter dem Namen United Grinding Group am Markt auftritt. Die Gruppe hat seit 2012 ihren Hauptsitz in Bern. Zur Gruppe gehören nebst der Ewag AG weitere Firmen in der Schweiz: die Fritz Studer AG in Steffisburg und die Mägerle AG Maschinenfabrik in Fehraltorf.

Ende Juni dieses Jahres kam es zu einem erneuten Eigentümerwechsel. Ein von der Schweizer BZ Bank organisierter Investoren-Pool hat von der Körber AG die United Grinding Group übernommen. Gründer und Chef der BZ Bank ist Martin Ebner. «Für unsere langfristig orientierten Investoren ist die nachhaltig positive Entwicklung der Gruppe von entscheidender Bedeutung», wird Ebner in einer Medienmitteilung zum Kauf zitiert. Das solide Fundament der Gruppe weiter zu stärken sei daher von grossem Interesse. (FS)