Dank der archäologischen Forschung im In- und Ausland weiss man heute einiges über die Ernährung der Menschen in der Jungsteinzeit. Die Menschen bauten Feldfrüchte wie Nacktweizen, Emmer, Einkorn, Gerste oder Erbsen an und sammelten Wildfrüchte wie Wurzeln, Brombeeren, Pilze und Haselnüsse im Wald.