In den Drei Höfen wird jährlich eine Viehschau durchgeführt, obwohl nur noch vier Bauern dem Viehzucht-Verein (VZV) angehören. Heuer gibt es zudem ein Jubiläum zu feiern: Der Verein, der 1943 von damals noch 12 Landwirten als Genossenschaft gegründet wurde, wird 75 Jahre alt.

Im Wasseramt gibt es – ausser in den Drei Höfen – keine Viehschauen mehr, erklärt Hansueli Freudiger (Präsident VZV). Der Aufwand, einen solchen Anlass durchzuführen sei doch beträchtlich. Schon seit zwei Tagen ist man dabei, den Schauplatz in Winistorf herzurichten und das Festzelt aufzustellen. «Unsere Frauen kochen auch schon seit zwei Tagen Erbssuppe.» Traditionellerweise wird diese an der Höfer-Viehschau mit Gnagi serviert. «Es gibt sogar Besucher, die nur wegen des Essens kommen.»

Hansueli Freudiger und sein Sohn Christoph nehmen 14 ihrer 22 Kühe mit an die Viehschau. Diese Anlässe stehen bei Tierschützern öfter in der Kritik. «Bei einer so kleinen Schau wie bei uns in den Drei Höfen, werden die Kühe ganz normal präsentiert und nicht hergerichtet. Sicher nehmen wir die etwas schöneren Kühe mit. Vor allem aber die Jungen, die noch nie bewertet wurden.» Früher wie heute sei es interessant, sich das Urteil der Punktrichter über die einzelnen Kühe anzuhören.

«So lassen sie sich auch vom Roboter besser melken.»

Zwar verkaufen Freudigers keine Kühe. Aber wie andere Landwirt auch, achten sie darauf, gesunde Kühe zu züchten. Wenn die Kühe gesund und fruchtbar sind, dann geben sie gute Milch und auch viel Milch.

Vier Noten erhalten die Kühe an einer Viehschau. Wichtig ist ein schöner gerade Rücken und damit der Gesamteindruck der Kuh. Beurteilt werden auch die Beine und der Gang. «Nur eine Kuh mit gesunden Beinen wird alt. Wenn sie irgendwann ihr Gewicht nicht mehr tragen kann, ist dies problematisch.»