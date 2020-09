Wenig finanzieller Spielraum für das kommende Jahr

Die Urnenabstimmung über die Einführung des Ressortsystems für die Gemeinde Biberist findet am 29. November statt. Das sei der einzig vernünftige Termin, so Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann. Einerseits damit die Einführung des neuen Systems, sollte es an der Urne angenommen werden, in der nächsten Legislatur tatsächlich auch umgesetzt werden könne und andererseits weil die nächstfolgenden Abstimmungs- und Wahltermine im Jahr 2021 durch die Kantons- und Gemeinderatswahlen blockiert seien. Die Staatskanzlei empfehle, an Wahltagen nicht noch zusätzlich über Sachgeschäfte abzustimmen. Ein eigener Urnengang wäre möglich, würde aber grosse Kosten verursachen und könnte frühestens Mitte Januar 2021 angesetzt werden.

So oder so ist der Terminplan eng, wie sich in der nachfolgenden Diskussion zeigte. Denn das Abstimmungsmaterial muss spätestens am Samstag, 7. November, in den Briefkästen der Stimmberechtigten liegen. Das wiederum heisst, dass die Vorlage am 13. Oktober in der Druckerei und am 26. Oktober für den Versand bereit sein muss. Der Gemeinderat hat deshalb eine zusätzliche Sitzung für Montag, 12. Oktober, vereinbart. Ein früherer Termin fand sich wegen Ferienabwesenheiten einer Mehrheit der Gemeinderäte nicht. Als Grundlage für die Botschaft werden die Unterlagen für die Gemeindeversammlung genommen. Zusätzlich sollen die Argumente für und gegen die Einführung des Ressortsystems aufgenommen werden.